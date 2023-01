В англійській Прем'єр-лізі визначають найкращого тренера за період — листопад-грудень 2022 року. Визначено чотири претенденти: Мікель Артета (Арсенал), Томас Франк (Брентфорд), Едді Гау (Ньюкасл) і Юрген Клопп (Ліверпуль).

Арсенал провів п'ять матчів (4 перемоги й 1 нічия). Брентфорд тричі перемагав своїх суперників і двічі грав внічию. Ньюкасл виграв 3 матчі й 2 рази розходився миром з суперниками. Ліверпуль за цей період має 4 перемоги й 1 поразку.

Who is your @BarclaysFooty Manager of the Month for November/December 2022? 👔#PLAwards | 🗳 https://t.co/59ztGDG6UP pic.twitter.com/b6ifM2eACv