Англія

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри у Кубку Англії.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти Оксфорда (3:0).

"На цій стадії перемагати завжди важко. Потрібно бути терплячими, і ми були терплячі та знайшли правильні моменти.

Вієйра якісний і креативний гравець, і він може мати вирішальний ефект в останній третині поля. Він зробив різницю. Вклад запасних також був важливим для зміни динаміки гри.

Нкетіа? Це те, що ми хочемо від кожного гравця. Я в захваті. Потрібно забивати голи і він це робить.

Ми рухаємось від гри до гри. Наступного разу ми зосередимося на Тоттенхемі", — наводить слова Артети ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Оксфорд — Арсенал.