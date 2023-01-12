Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 11 січня 2023 року, 22:00.
Саутгемптон - Манчестер Сіті, Getty Images
12 січня 2023, 09:15
У матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги Саутгемптон несподівано обіграв Манчестер Сіті з рахунком 2:0.
Перемогу команді Нейтана Джонса принесли забиті м'ячі у виконанні Мари та Дженепо, які відзначилися голами у середині першого тайму.
Відео голів та огляд матчу:
Саутгемптон - Манчестер Сіті 2:0
Голи: Мара, 23, Дженепо, 28.
Саутгемптон: Базуну – Лянко, Чалета-Цар, Салісу, Вокер-Пітерс – Лавіа (Ельюнуссі, 62), Діалло – Дженепо (Перро, 57), Ворд-Проуз, Адам Армстронг (Оршич, 83) – Мара (Адамс, 62).
Манчестер Сіті: Ортега – Гомес (Аке, 46), Лапорт, Вокер (Аканжі, 46), Канселу – Гюндоган, Філліпс (Родрі, 63), Палмер (Де Брюйне, 46) – Гріліш (Голанд, 56), Альварес, Фоден.
Попередження: Лавіа, Діалло.