Англія

Наставник "городян" поділився своїми думками після гри з Саутгемптоном.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги проти Саутгемптона (0:2).

"Переміг найсильніший. Ми грали не найкращим чином, тим більше на початку матчу. Вистачає ігор, коли можна погано стартувати, але виправити ситуацію, але не цього разу.

Коли ви не готові проводити такий матч, то вам не вистачає лічені сантиметри для того, щоб забити. Коли ви готові, то забиваєте. То був поганий вечір.

Суперник був кращим, треба його привітати. Щоб вигравати матчі, треба цього заслуговувати. Ми не заслужили", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Саутгемптон — Манчестер Сіті.