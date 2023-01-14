Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 14 січня 2023 року, 17:00.
Радість "чайок", Getty Images
14 січня 2023, 20:30
У матчі 20 туру АПЛ Брайтон на власному полі розтрощив Ліверпуль із рахунком 3:0.
"Червоні" тим самим продовжили падіння і наразі перебувають на дев'ятій сходинці у таблиці. Команда Роберто Де Дзербі — сьома, саме завдяки суботній перемозі "чайки" зуміли обігнати "скаузерів".
Відео голів та огляд матчу:
Брайтон — Ліверпуль 3:0
Голи: Марч, 47, 53, Велбек, 82
Брайтон: Санчес — Еступіньян, Колвілл, Данк (Вебстер 90+1), Гросс — Мак Аллістер (Сармієнто 83), Кайседо, Лаллана (Велтман 66) — Марч, Фергюсон (Велбек 66), Мітома (Лемпті 90)
Ліверпуль: Аліссон — Робертсон, Конате, Матіп (Гомес 69), Александер-Арнольд — Алькантара, Фабінью (Кейта 68), Гендерсон (Елліотт 69) — Окслейд-Чемберлен (Доук 69), Гакпо, Салах
Попередження: Данк — Гендерсон, Матіп, Александер-Арнольд.