У матчі 20 туру АПЛ Брайтон на власному полі розтрощив Ліверпуль із рахунком 3:0.

"Червоні" тим самим продовжили падіння і наразі перебувають на дев'ятій сходинці у таблиці. Команда Роберто Де Дзербі — сьома, саме завдяки суботній перемозі "чайки" зуміли обігнати "скаузерів".

Відео голів та огляд матчу:

Брайтон — Ліверпуль 3:0
Голи: Марч, 47, 53, Велбек, 82

Брайтон: Санчес — Еступіньян, Колвілл, Данк (Вебстер 90+1), Гросс — Мак Аллістер (Сармієнто 83), Кайседо, Лаллана (Велтман 66) — Марч, Фергюсон (Велбек 66), Мітома (Лемпті 90)

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон, Конате, Матіп (Гомес 69), Александер-Арнольд — Алькантара, Фабінью (Кейта 68), Гендерсон (Елліотт 69) — Окслейд-Чемберлен (Доук 69), Гакпо, Салах

Попередження: Данк — Гендерсон, Матіп, Александер-Арнольд.