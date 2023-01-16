Англія

Сороки" уважно спостерігають за ситуацією навколо шотландця.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней може змінити клубну прописку. Раніше повідомлялось, що Ньюкасл зацікавлений в придбанні шотландця, але клуб з Манчестера не бажає відпускати хавбека.

Проте, за інформацією The Telegraph, якщо керівництво "сорок" побачить, що манкуніанці готові продати шотландця, то зроблять відповідну пропозицію. Сам гравець припускає перехід у Ньюкасл.

В цьому сезоні Скотт відіграє ключову роль в команді. Він зіграв 24 матчі, в яких забив два голи і віддав результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мактоміней повторив унікальне досягнення Сульшера.