Наставник "червоних" поділився своїми думками після кубкового протистояння.
Юрген Клопп, Getty Images
18 січня 2023, 09:59
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своєї команди у матчі-переграванні 1/32 фіналу Кубка Англії проти Вулвергемптону (1:0).
"Здається, що відчуття перемоги та гарної гри у нас не було давним-давно. Ми вперто боролися наприкінці зустрічі, яку контролювали протягом тривалого часу. Це здорово, і саме таку реакцію ми хотіли побачити.
Харві Елліотт провів відмінний матч з огляду на те, що на початку зустрічі він отримав удар по гомілці. Він боровся до кінця і гол був винятковим.
Я маю кілька претендентів на звання гравця матчу. У нас був хороший перший тайм, ми проводили хороші періоди у другому та пристрасно блокували удари. Кубкова гра пройшла чудово", — наводить слова Клоппа ВВС.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Вулвергемптон — Ліверпуль.