Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після кубкового протистояння.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своєї команди у матчі-переграванні 1/32 фіналу Кубка Англії проти Вулвергемптону (1:0).

"Здається, що відчуття перемоги та гарної гри у нас не було давним-давно. Ми вперто боролися наприкінці зустрічі, яку контролювали протягом тривалого часу. Це здорово, і саме таку реакцію ми хотіли побачити.

Харві Елліотт провів відмінний матч з огляду на те, що на початку зустрічі він отримав удар по гомілці. Він боровся до кінця і гол був винятковим.

Я маю кілька претендентів на звання гравця матчу. У нас був хороший перший тайм, ми проводили хороші періоди у другому та пристрасно блокували удари. Кубкова гра пройшла чудово", — наводить слова Клоппа ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Вулвергемптон — Ліверпуль.