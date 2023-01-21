Англія

Українець може дебютувати у складному матчі проти Ліверпуля.

Сьогодні, 21 січня, відбудеться матч 21 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться Ліверпуль та Челсі.

У цьому матчі може дебютувати новачок Челсі — вінгер збірної України Михайло Мудрик, підписаний "синіми" за неймовірні 100 мільйонів євро.

За інформацією Squawka, якщо це станеться, Мудрик стане дев'ятим українським футболістом, який дебютує у чемпіонаті Англії.

До нього таким досягненням відзначилися Олександр Євтушок, Олег Лужний, Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Андрій Воронін, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Віталій Миколенко.

Раніше статистичний портал WhoScored спрогнозував, що Мудрик вийде у стартовому складі Челсі на матч проти Ліверпуля.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Челсі розпочнеться о 14:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.