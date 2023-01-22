Англія

Українець розповів, що він сказав партнерам по команді після переходу в Арсенал.

Український універсал Арсеналу Олександр Зінченко розповів, що він сказав своїм партнерам по команді після свого переходу з Манчестер Сіті.

"Коли я прийшов у клуб, то сказав хлопцям, що ми не думатимемо про топ-3, ми боротимемося за титул. Деякі з них почали сміятися, але тепер вони починають вірити", - наводить слова Зінченка журналіст Коннор Хамм.

Нагадаємо, сьогодні Арсенал обіграв МЮ у матчі 21 туру АПЛ із рахунком 3:2.

На даний час Арсенал посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 50 очок після 19 турів. Найближчий конкурент — Манчестер Сіті має 45 балів після 20 зустрічей.

Раніше повідомлялося, що Зінченко отримав середню оцінку за матч проти Манчестер Юнайтед.