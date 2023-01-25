Англія

Ліверпульський клуб не продається.

Британський бізнесмен іранського походження Фархад Моширі відреагував на інформацію, що нібито клуб продається.

"Клуб не продається. Але я спілкувався з провідними інвесторами, які здатні допомогти клубу. Основне завдання зараз — залучити топ-інвесторів. Ми близькі до укладання угоди.

Це зовсім не продаж клубу. Це допоможе отримати більше досвіду в галузі спонсорства та комерційного розвитку, адже багато спеціалізованих спортивних інвесторів мають цей набір знань", - наводить слова Моширі Goal.com.

Зазначимо, що Фархад Моширі придбав клуб у 2016 році.

У 20 матчах АПЛ цього сезону "іриски" здобули лише три перемоги — менше, ніж будь-яка інша команда АПЛ, і зараз займають 19 рядок у турнірній таблиці, випереджаючи тільки Саутгемптон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лемпарда звільнено з посади головного тренера Евертона.