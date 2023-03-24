Німеччина

Німецького фахівця змінить його співвітчизник Томас Тухель.

Головного тренера Баварії Юліана Нагельсманна звільнено з посади наставника мюнхенського клубу. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, німецький клуб офіційно не повідомляв Нагельсманну про його звільнення.

Заява клубу очікується у п'ятницю, 24 березня, але рішення вже ухвалено та підтверджено керівництвом.

Також вже відомо, що головним кандидатом на зміну Нагельсманну буде Томас Тухель.

Зазначимо, що Баварія продовжує боротися за чемпіонство у Бундеслізі, а також пройшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, обігравши ПСЖ у 1/8 фіналу турніру.