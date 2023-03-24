Німецького фахівця змінить його співвітчизник Томас Тухель.
Юліан Нагельсманн, Getty Images
24 березня 2023, 07:45
Головного тренера Баварії Юліана Нагельсманна звільнено з посади наставника мюнхенського клубу. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, німецький клуб офіційно не повідомляв Нагельсманну про його звільнення.
Заява клубу очікується у п'ятницю, 24 березня, але рішення вже ухвалено та підтверджено керівництвом.
Також вже відомо, що головним кандидатом на зміну Нагельсманну буде Томас Тухель.
Зазначимо, що Баварія продовжує боротися за чемпіонство у Бундеслізі, а також пройшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, обігравши ПСЖ у 1/8 фіналу турніру.