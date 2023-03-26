Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наша збірна не обійдеться без підтримки на лондонському стадіоні.

У рамках відбіркового циклу Євро-2024 на нас чекає протистояння між збірними Англії та України, яке пройде в Лондоні на стадіоні Вемблі та стане першим для "синьо-жовтих" у цьому відборі на континентальну першість.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, очікується, що на трибунах стадіону Вемблі сьогодні будуть присутні 87 200 глядачів. З них 4347 підтримуватимуть національну збірну України.

Зазначимо, що всього лондонська арена вміщує 90000 уболівальників.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.