Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 1 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 1 квітня:

Лондонський Челсі з Михайлом Мудриком у складі вдома поступився бірмінгемський Астон Віллі.

Іспанська Жирона з Віктором Циганковим тим часом переграла в малому каталонському дербі Еспаньйол.

А Олександр Зінченко отримав середні оцінки за переможний матч лондонського Арсенала проти Лідса.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.