Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 1 квітня.
Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У суботу, 1 квітня:
Лондонський Челсі з Михайлом Мудриком у складі вдома поступився бірмінгемський Астон Віллі.
Іспанська Жирона з Віктором Циганковим тим часом переграла в малому каталонському дербі Еспаньйол.
А Олександр Зінченко отримав середні оцінки за переможний матч лондонського Арсенала проти Лідса.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.