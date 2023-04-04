Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 3 квітня 2023 року, 22:00.

У поєдинку 29 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі поділив очки з Тоттенгемом (1:1).

Події матчу почали розвиватись на 58 хвилині зустрічі, коли у складі "ірисок" червону картку отримав Дукуре. Через 10 хвилин Гаррі Кейн реалізував пенальті та вивів "шпор" уперед.

Однак потім на 88 хвилині свою команду в меншості залишив Лукас Моура, а за дві хвилини "іриски" зрівняли рахунок зусиллями Кіна.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Евертон — Тоттенгем в АПЛ:

Евертон — Тоттенгем 1:1

Голи: Кін, 90 — Кейн, 68 (пен.)



Евертон: Пікфорд — Коулман (Миколенко, 76), Кін, Тарковські, Годфрі — Дукуре, Гує (Гарнер, 83), Онана (Девіс, 83) — Івобі, Макніл — Грей (Сіммс, 76).



Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле (Санчес, 77) — Порро, Скіпп, Гейб’єрг, Перішич — Кулушевські, Сон (Моура, 82) — Кейн.



Попередження: Кейн, Ленгле, Ромеро



На 58-й хвилині був вилучений Абдулай Дукуре (Евертон) (неспортивна поведінка).

На 88-й хвилині був вилучений Лукас Моура (Тоттенгем) (грубий фол).