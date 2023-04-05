Англія

Іспанський фахівець хоче очолити клуб із можливостями.

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке прилетів до Лондона на переговори з лондонським Челсі. Про це повідомляє Jijantes FC та підтверджує інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, іспанський фахівець прибув до Лондона разом зі своїм другом та агентом Іваном де ла Пеньєю, який і вестиме переговори.

Зазначається, що Енріке зацікавлений у роботі з "синіми", але керівництво Челсі веде переговори з Юліаном Нагельсманном, який залишається головним кандидатом на посаду наставника.

Нагадаємо, нещодавно Челсі звільнив Грема Поттера, а зараз функції наставника виконує Бруно Сальтор, який керував командою у вчорашньому матчі АПЛ проти Ліверпуля (0:0).

Раніше Енріке прокоментував свої плани на майбутнє, заявивши, що хотів би попрацювати в англійській Прем'єр-лізі.