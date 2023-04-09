Англія

Український універсал поділився своїми думками перед грою з Ліверпулем.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко прокоментував майбутній матч 30 туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля.

"Наразі ми не дивимося на турнірну таблицю. Ми просто намагаємося зосередитись на нашій грі.

Всі знають, наскільки небезпечний Ліверпуль. Це чудова команда, і не має значення, де вони зараз у таблиці. Кожен матч із Ліверпулем – це грандіозна гра для всіх, особливо на Енфілді. Це особливе місце, де ніколи не знаєш, що може статися", - наводить слова Зінченка Sky Sports.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Арсенал відбудеться сьогодні, 9 квітня, о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.