Англія

Команда Мікеля Артети не змогла впоратися із тиском проти Ліверпуля.

У поєдинку 30 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі поділив очки з Арсеналом (2:2).

За інформацією OptaJoe, у цьому матчі підопічні Юргена Клоппа завдали 19 ударів по воротах з-за меж штрафного майданчика.

Така статистика ведеться з сезону-2003/04 і протягом цього періоду жодна команда не завдавала стільки ударів по воротах "канонірів" з-за меж штрафного майданчика, тому це новий антирекорд лондонського клубу.

Арсенал продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на шість очок, але "городяни" мають гру в запасі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Арсенал.