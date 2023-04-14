Англія

Константінос Хатцидакіс розмовляв з футболістом Ліверпуля та попросив у нього вибачення.

Арбітр англійської Прем'єр-ліги Константінос Хатцидакіс уникнув покарання з боку Футбольної асоціації Англії за інцидент із захисником Ліверпуля Ендрю Робертсоном. Про це повідомляє The Guardian.

Нагадаємо, інцидент стався у матчі 30 туру АПЛ між Ліверпулем та Арсеналом. Після свистка на перерві, лайнсмен відмахнувся від футболіста ліктем, потрапивши йому в обличчя.

ФА відкрила розслідування щодо цього інциденту, а сам Хатцидакіс був тимчасово відсторонений від роботи.

Зазначається, що Константінос в особистій телефонній розмові вибачився перед Робертсоном, пояснивши, що випадково зачепив його обличчя без інших намірів.

"Ми ретельно розглянули всі докази у зв'язку з нещодавнім інцидентом на Енфілді за участю захисника Ліверпуля Ендрю Робертсона та офіційного представника матчу Константіноса Хатцидакіса, і ми не будемо приймати жодних подальших дій", — йдеться у заяві ФА.

Раніше повідомлялося, що Салах визнаний найкращим гравцем Ліверпуля у березні.