Англія

Український вінгер поділився своїми думками після гри з Брайтоном.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик прокоментував поразку "синіх" у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона (1:2), у якому він відзначився результативною передачею.

"Я думаю, що перший тайм був поганим. Коли у другому таймі ми почали грати, було вже запізно. Для всіх нас це важкий період, але ми ніколи не здаємося, ми продовжуємо йти вперед і все може змінитися.

Ми всі відчуваємо, що найкраще попереду. Ми хочемо перемогти, але зараз нам важко, але, як я вже сказав, ми продовжуємо старанно тренуватися і одного разу все може змінитися.

Челсі — Брайтон 1:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Ми вже думаємо про наступну гру у Лізі чемпіонів. Це велика можливість для нас, і ми всі маємо показати все, на що здатні", — наводить слова Мудрика прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що у Мудрика середня оцінка від статистичних порталів за матч проти Брайтона.