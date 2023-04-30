Англія

Італійський фахівець поділився своїми думками після гри з Вулвергемптоном.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував розгромну перемогу своєї команди у матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона (6:0).

"Це найкращий матч моєї команди за всю кар'єру. Якщо говорити про рівень гри, то ми демонструємо футбол дуже високої якості.

Ми маємо звикнути грати по 90 хвилин проти кожної команди, не надто замислюючись про результат під час гри. Якщо ми виграємо з рахунком 3:0, ми повинні продовжувати так само і посилювати тиск знову і знову.

Сьогодні ми виявили гордість, ми грали добре, але для перемоги недостатньо грати у фантастичний футбол. Ми багато страждали після поразки від Манчестер Юнайтед у Кубку Англії, тому що заслуговували на перемогу в тій грі.

Гілмор сьогодні був найкращим гравцем на полі. Після матчу я повинен визнати, що, можливо, в минулому я припускався помилок з ним та Ундавом, тому що не давав їм більше можливостей грати. Вибір стартового складу – це завжди важко", – наводить слова Де Дзербі Sky Sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брайтон — Вулвергемптон.