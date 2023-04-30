Англія

Лондонська команда продовжує пошуки нового головного тренера.

Головний тренер Бернлі Венсан Компані може очолити Тоттенгем. Про це повідомляє французький журналіст Саша Тавольєрі у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" вже розпочало переговори з 37-річним бельгійцем.

Посередником у переговорах виступає компанія Wasserman, яка представляє інтереси інших іменитих тренерів, у тому числі Грема Поттера, Мікеля Артети, Едді Гау та Стівена Джеррарда.

Зазначається, що якщо Компані очолить лондонський клуб, він приведе з собою тренерський штаб із семи осіб, а також матиме право голосу у трансферних справах "шпор".

Нагадаємо, раніше Тоттенгем звільнив Антоніо Конте, який відкрито розкритикував керівництво "шпор". Потім клуб відправив у відставку Крістіана Стелліні. В даний час командою управляє Райан Мейсон.

Після 33 турів Тоттенгем набрав 54 очки та посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.