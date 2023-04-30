Англія

Реакція іспанця на провал конкурента в боротьбі за "золото" АПЛ.

Головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола розповів, як відреагував на втрату очок Арсеналом у вирішальному відрізку сезону.

"Фанати кажуть, що Ман Сіті переможе в АПЛ, дивлячись на те, що трапилося з Арсеналом або Ліверпулем. Але це не означає, що ми зробимо те ж саме в грі з Фулгемом або в матчах із Вест Гемом чи Лідсом.

У цьому і полягає задоволення від футболу. Місяць тому я й подумати не міг, що Арсенал втратить очки в чотирьох матчах поспіль. Це просто неможливо. Але це сталося. Потрібно краще думати про себе. Тоді ми будемо ближче", – сказав Гвардіола.

Матч Фулгем — Манчестер Сіті відбудеться 30 квітня, о 16:00. На Football.ua чекайте текстову трансляцію даного поєдинку.