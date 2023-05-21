Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 20 травня 2023 року, 17:00.

Манчестер Юнайтед у матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях здобув мінімальну перемогу над Борнмутом (1:0).

Єдиний і переможний м'яч було забито на старті поєдинку, коли на дев'ятій хвилині результативним ударом відзначився півзахисник "червоних дияволів" Каземіро.

Також зазначимо, що український захисник Ілля Забарний провів повний поєдинок у складі "вишень".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Борнмут — Манчестер Юнайтед у 37 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Борнмут — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Каземіро, 9

Борнмут: Нето, Келлі, Сенесі, Забарний, Сміт (Вінья 66), Лерма, Кук, Крісті (Уаттара 66), Брукс (Мур 56), Ентоні, Соланке

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Шоу, Лінделеф, Варан, Ван-Біссака, Еріксен (Мактоміней 86), Каземіро, Фернандеш, Санчо (Гарначо 72), Антоні (Фред 86), Марсьяль (Веггорст 57)

Попередження: Кук