Англія

Івуарійський півзахисник Сассуоло підписав із клубом АПЛ повноцінний довгостроковий контракт.

Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання на постійній основі атакуючого півзахисника Сассуоло Хамеда Траоре, котрий другу половину цього сезону виступав за англійський клуб на правах оренди.

23-річний івуарієць підписав із "вишнями" довгостроковий контракт, який буде розрахований до літа 2028 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу Траоре до клубу англійської Прем'єр-ліги склала 30 мільйонів євро, включаючи різноманітні бонуси.

Some great news 😁



We're delighted to confirm the permanent signing of Hamed Traorè from Sassuolo ✍️ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 16, 2023

Нагадаємо, що Борнмут уже гарантував собі збереження прописки в АПЛ за підсумками поточної кампанії.

Цього сезону Хамед Траоре провів на клубному рівні 18 поєдинків, у яких він віддав три результативні передачі.