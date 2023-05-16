Івуарійський півзахисник Сассуоло підписав із клубом АПЛ повноцінний довгостроковий контракт.
хамед траоре, getty images
16 травня 2023, 18:59
Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання на постійній основі атакуючого півзахисника Сассуоло Хамеда Траоре, котрий другу половину цього сезону виступав за англійський клуб на правах оренди.
23-річний івуарієць підписав із "вишнями" довгостроковий контракт, який буде розрахований до літа 2028 року.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу Траоре до клубу англійської Прем'єр-ліги склала 30 мільйонів євро, включаючи різноманітні бонуси.
Нагадаємо, що Борнмут уже гарантував собі збереження прописки в АПЛ за підсумками поточної кампанії.
Цього сезону Хамед Траоре провів на клубному рівні 18 поєдинків, у яких він віддав три результативні передачі.