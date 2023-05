Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання на постійній основі атакуючого півзахисника Сассуоло Хамеда Траоре, котрий другу половину цього сезону виступав за англійський клуб на правах оренди.

23-річний івуарієць підписав із "вишнями" довгостроковий контракт, який буде розрахований до літа 2028 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу Траоре до клубу англійської Прем'єр-ліги склала 30 мільйонів євро, включаючи різноманітні бонуси.

Some great news 😁



We're delighted to confirm the permanent signing of Hamed Traorè from Sassuolo ✍️