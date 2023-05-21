Англія

Унікальне досягнення для іспанського спеціаліста.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став автором унікального рекорду у тренерській кар'єрі.

Вчора, 20 травня, Ноттінгем Форест обіграв Арсенал (1:0), що дозволило "міщанам" достроково стати чемпіонами англійської Прем'єр-ліги.

З моменту призначення Гвардіоли на посаду наставника в 2016 році, Манчестер Сіті взяв чемпіонський титул вп'яте і втретє поспіль.

Таким чином Гвардіола став єдиним тренером в історії, якому вдалося тричі поспіль стати чемпіоном в Іспанії, Німеччині та Англії.

Раніше повідомлялося, що клуби з Манчестера виграли АПЛ у 29-й раз — більше, ніж у команд з Ліверпуля.