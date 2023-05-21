Унікальне досягнення для іспанського спеціаліста.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
21 травня 2023, 12:30
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став автором унікального рекорду у тренерській кар'єрі.
Вчора, 20 травня, Ноттінгем Форест обіграв Арсенал (1:0), що дозволило "міщанам" достроково стати чемпіонами англійської Прем'єр-ліги.
З моменту призначення Гвардіоли на посаду наставника в 2016 році, Манчестер Сіті взяв чемпіонський титул вп'яте і втретє поспіль.
Таким чином Гвардіола став єдиним тренером в історії, якому вдалося тричі поспіль стати чемпіоном в Іспанії, Німеччині та Англії.
Раніше повідомлялося, що клуби з Манчестера виграли АПЛ у 29-й раз — більше, ніж у команд з Ліверпуля.