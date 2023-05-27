Англія

До цього такою нагородою обзавелися Венсан Компані, Рубен Діаш та Кевін де Брюйне.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд був визнаний найкращим гравцем сезону в англійській Прем'єр-лізі.

За інформацією прес-служби АПЛ, Голанд став четвертим гравцем Манчестер Сіті, котрий зміг стати володарем такої нагороди.

До цього такий приз забрали Венсан Компані (сезон-2011/12), Рубен Діаш (2020/21) та Кевін Де Брюйне (2019/20 та 2021/22).

Нинішнього сезону Голанд провів 35 матчів в АПЛ, у яких забив 36 голів та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Голанд також був визнаний найкращим молодим футболістом сезону в АПЛ.