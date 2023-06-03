Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Манчестер Сіті.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку своєї команди у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Сіті (1:2).

"Ми зламані та розчаровані, але я все одно пишаюся своєю командою, яка грала з правильним настроєм та дуже гарною організацією.

Це були складні голи, але їх можна було уникнути. Коли ти граєш проти Манчестер Сіті і майже нічого не пропускаєш у відкритій грі, то це велика честь для команди, але якщо ти пропускаєш такі голи, як зараз, це розчаровує.

Команда показала стійкість, характер та індивідуальність. Ми знаємо, що нам є куди рухатися, і ця поразка зробить нас кращою. Це було випробуванням для нас, ми не досягли успіху, але наступного сезону ми зможемо отримати багато позитиву", — наводить слова тен Гага ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед.