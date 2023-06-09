Англія

Сергій Палкін поділився своїми думками щодо дебютного сезону українця в АПЛ.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін підтримав українського вінгера Михайла Мудрика.

"По-перше, я не в тому становищі, щоб критикувати Мудрика. Якби, наприклад, весь Челсі грав добре, а Мудрик грав дуже погано – це одна історія. На сьогодні Челсі знаходиться на шляху будування нової команди, вони запросили нового тренера. Це початок нової ери.

Тому Михайло – головна зброя клубу для виграшу майбутніх титулів. Коли прийде новий тренер та приділить йому увагу – Мудрик відпрацює свою вартість і покаже неймовірний футбол. Я знаю його з 15-16 років. Знаю, що це за гравець і на який футбол він здатен.

З одного боку, 100 млн євро – це певний тиск. Потрібно зберігати спокій, тренуватися та показувати свій футбол разом з командою. Він провинен рости разом зі своїм тренером. Я вірю, що він буде показувати дуже хороший футбол. Йому потрібен тільки час", - наводить слова Палкіна ESPN.

Раніше Палкін заявив, що готовий йти в суд, якщо Шахтар не отримає компенсацію за Манора Соломона.