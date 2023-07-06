U-21

Керманич молодіжки Іспанії прокоментував перемогу над Україною.

Молодіжна збірна Іспанії серед юнаків віком до 21 року виграла в України в півфіналі чемпіонату Європи-2023.

Іспанія U-21 — Україна U-21 5:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2023

Головний тренер "Фурії Роха" Сантьяго Денія, також відомий як Санті, після завершення зустрічі прокоментував побачене на футбольному полі.

"Ми продовжували вірити в ідею нашого футболу: володінням м’ячем. Так, ми почали програвати за ходом першого тайму, але гравці продовжували спокійно виконувати свої завдання.

Важливою була саме перемога, а не голи чи їхня кількість. Зараз я думаю про відновлення та завтрашню поїздку до Грузії. Я щасливий, що разом із вийшов до фіналу, і зараз важливо продовжувати вдосконалювати речі та дійти до цього фіналу в найкращих умовах.

Тренери тут для того, щоб спробувати допомогти цій групі чудових гравців. У першому таймі, коли суперники м’яч перевели на наш правий фланг, ми мучились у грі проти Мудриком. Отже ми спробували зробити деякі тактичні зміни.

Синергію Міранди та Серхіо Гомеса порушити важко, але гра вимагала змін. Також позиція Баени та Бланко, який уже мав картку. Можливо, його слід було замінити це трохи раніше", — заявив іспанський фахівець.

У фінальній грі Іспанія протистоятиме Англії 8 липня, о 19:00.