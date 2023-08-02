Англія

Цього літа футболіста намагався переманити Брайтон.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із центральним захисником Леві Колвіллом.

Нова угода з 21-річним англійцем розрахована до літа 2029 року. Також у контракт включено опцію продовження угоди ще на один сезон.

Зазначимо, що цього літа гравцем активно цікавився Брайтон, який пропонував за вихованця "синіх" близько 40 мільйонів євро, але отримав відмову.

Минулого сезону Колвілл провів 24 матчі за Брайтон на правах оренди.