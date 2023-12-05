Іспанія

Як Родрігес у 2014 році переходив у Реал.

Півзахисник Сан-Паулу Хамес Родрігес згадав, як у 2014 році переходив із Монако в Реал за 75 мільйонів євро.

"Мене хотіли отримати ПСЖ та Манчестер Сіті. Обидві команди прийшли з серйознішими пропозиціями, ніж Мадрид.

Флорентіно Перес подзвонив мені й спробував переконати: "Чого ти хочеш – грошей чи слави?" Я відповів йому, що хочу слави. Він відповів: "Ну що ж, вирішено!". Я хотів грати у Реалі. Ніщо не зрівняється з Реалом", – розповів Родрігес на своєму Twitch-каналі.

Також Хамес виступав за Аль-Райан, Евертон, Баварію, Порту та Банфілд.