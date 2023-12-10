Англія

Слова англійця після першої перемоги в п'яти матчах.

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш прокоментував перемогу над Лутоном (2:1) у виїзному матчі АПЛ.

"Думаю, багатьом подобається говорити, ніби Сіті у серйозній кризі, насправді ми грали з дуже добрими командами.

"Шпори", які були неймовірні, Ліверпуль, що лідирує, виїзди до Челсі та Вілли, чиї показники – одні з найкращих у Європі.

Сьогодні ми знали, що маємо зберігати спокій та докласти зусиль, щоб почати знову перемагати", – сказав Гріліш в інтерв'ю Sky Sports.

Звіт про матч Лутон Таун — Манчестер Сіті читайте в нашому матеріалі.