Англія

Капітан "червоних дияволів" поділився своїми думками про дебютний гол Расмуса Гойлунда в АПЛ.

Півзахисник та капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Астон Вілли (3:2), у якому свій дебютний м'яч у чемпіонаті Англії забив Расмус Гойлунд.

"Очевидно, ми були дуже раді, що Расмус забив свій перший гол у чемпіонаті, але не тільки через нього, а через те, що рахунок став 3:2, тому що нам потрібні три очки. Йому потрібно забивати голи, він горить бажанням це робити.

Все, чого ми хочемо, — щоб у наших нападників було достатньо впевненості, щоб забивати голи. Расмус знає, що на нього чинитиметься тиск, він грає за один з найбільших клубів світу, він знає, як це грати за цей клуб, коли ти привертаєш багато уваги, так потрібно звикнути до цього.

Сподіваюся, що це не найкращий день у його житті, бо попереду ще багато. Нам справді потрібно, щоб він і кожен нападник у команді забивали голи. Віра має бути, бо якщо не вірити один в одного, то буде дуже важко. В якісь моменти втрачаєш віру в інших чи в себе, у тебе виникають думки, що ти, можливо, недостатньо хороший, щоб бути тут – це нормально. Коли щось іде не так, як треба, тебе завжди долають сумніви, незалежно від того, наскільки ти хоробрий чи впевнений у собі", — наводить слова Фернандеша ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Астон Вілла.