Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк підтвердив, що веде перемовини з клубом стосовно нового контракту. Його чинна угода спливає наприкінці цього сезону.

"Наразі тривають перемовини з необхідними людьми щодо мого нового контракту з Ліверпулем. Як тільки настане час, ви одразу дізнаєтесь про рішення, яке ми ухвалили. На цей час я повністю зосереджений на тому, щоб цей сезон став успішним для Ліверпуля", — наводить слова ван Дейка The Athletic.

Цього сезону Вірджил ван Дейк провів за Ліверпуль 10 матчів, забив один гол та заробив одну жовту картку.
Раніше повідомлялося, що Ван Дейк не знає, чи залишиться він у Ліверпулі.