Англія

Нідерландець підтвердив, що веде переговори з клубом про новий контракт.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк підтвердив, що веде перемовини з клубом стосовно нового контракту. Його чинна угода спливає наприкінці цього сезону.

"Наразі тривають перемовини з необхідними людьми щодо мого нового контракту з Ліверпулем. Як тільки настане час, ви одразу дізнаєтесь про рішення, яке ми ухвалили. На цей час я повністю зосереджений на тому, щоб цей сезон став успішним для Ліверпуля", — наводить слова ван Дейка The Athletic.

Цього сезону Вірджил ван Дейк провів за Ліверпуль 10 матчів, забив один гол та заробив одну жовту картку.