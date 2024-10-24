Англія

"Червоні" вражають на старті сезону.

Ліверпуль в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів мінімально переміг німецький РБ Лейпциг (1:0).

Таким чином, "червоні" вперше в історії клубу виграли стартові 11 матчів сезону з 12 у всіх турнірах.

Ліверпуль поліпшив власний рекорд, встановлений командою в матчі 8-го туру АПЛ із лондонським Челсі (2:1). Тоді у мерсисайдців було 10 перемог в 11 матчах сезону.

Зазначимо, що команда Арне Слота виграла всі три перші матчі в Лізі чемпіонів і посідає друге місце в турнірній таблиці, записавши до свого активу дев'ять очок. Крім того, Ліверпуль із 21 набраним пунктом після восьми зіграних турів лідирує в чемпіонаті Англії.