Чемпіонат світу-2026, який проходив у Мексиці, Канаді та США, завершився тріумфом збірної Іспанії. Для підопічних Луїса де ла Фуенте це був другий тріумф після історичного успіху у 2010 році. Як і минулого разу, все вирішив єдиний забитий м'яч у додатковий час.

Насправді чемпіонат світу цього літа подарував багато блискучих та захоплюючих матчів з драматичними моментами, і вибір кращих ігор турніру складніший, ніж будь-коли. До речі, на турнірі було зіграно 104 матчі.

Football.ua підбиває підсумки минулого ЧС-2026 і сьогодні на черзі топ-5 найкращих матчів найкрупнішого мундіалю в історії.

Нідерланди — Японія 2:2 * Груповий етап * 1 тур

На груповому етапі мундіалю хотілося б виділити матч між збірними Нідерландів та Японії. Ця гра не слідувала типовому ритму стартових матчів турніру — натомість вона нагадувала синусоїду, що різко змінювалась величезною амплітудою.

Перший тайм був справжньою розвідкою з обох боків, після чого обидві команди показали вибухову гру у другому таймі. Вірджил ван Дейк вивів "помаранчевих" вперед ударом головою відразу після перерви, але Японія швидко відігралася — Кейто Накамура зрівняв рахунок ударом з лінії штрафного майданчика.

За кілька хвилин Крісенсіо Саммервілл закрутив м'яч точно в дальній кут воріт, але і тут "самураї" не збиралися здаватися. Хадзіме Моріясу випустив на поле п'ять нових гравців з лави запасних і був винагороджений на 88 хвилині, коли м'яч після удару головою Кокі Огави влучив у голову Дайчі Камаді і полетів точно у верхній кут воріт.

Аргентина — Кабо-Верде 3:2 (дч) * 1/16 фіналу

Виступ Кабо-Верде на груповому етапі вже виявився дуже цікавим: команда-дебютант розпочала турнір з нулів проти фаворита турніру — Іспанії, а потім зіграла внічию ще проти Уругваю та Саудівської Аравії. Цього виявилося достатньо для другого місця у групі, що дозволило їй зустрітися з чинними чемпіонами світу у плейоф.

Мало хто давав Кабо-Верде хоч якісь шанси на успіх, незважаючи на героїчні подвиги воротаря Возіньї, який став справжньою зіркою мундіалю. Згідно з рейтингом ФІФА, запровадженим перед турніром 1994 року, цей матч міг би стати найбільшою сенсацією в плейоф ЧС.

Спочатку здавалося, що сенсація неможлива. У середині першого тайму Ліонель Мессі забив свій сьомий гол у чотирьох матчах, і гра пішла за звичним сценарієм для аргентинців із впевненим контролем м'яча. Однак на 59 хвилині Дерой Дуарте оживив стадіон, точно пробивши з гострого кута.

Після цього африканська острівна країна трималася стійко і довела справу до овертаймів. На самому початку першого овертайму Лісандро Мартінес вивів аргентинців вперед. Потім вболівальники на стадіоні в Маямі стали свідками одного з найкращих голів турніру. На 103 хвилині Сідні Лопеш Кабрал неймовірним дальнім ударом влучив точно у дальню дев'ятку воріт Еміліано Мартінеса.

Однак до дива забракло дев'ять хвилин, коли на 111 хвилині м'яч після удару головою від Крістіана Ромеро затілів у ворота із серією рикошетів після кутового. "Сині акули" програли, але вибороли мільйони сердець серед вболівальників мундіалю.

Бельгія — Сенегал 3:2 (дч) * 1/16 фіналу

Сенегал має повне право довго згадувати та проклинати заключні хвилини свого останнього матчу на ЧС-2026. Ведучи в рахунку 2:0 завдяки добиванню в порожні ворота від Хабіба Діарра та неймовірному забіганню та удару Ісмаїли Сарра, та впевнено контролюючи гру за п'ять хвилин до кінця, "леви теранги" однією ногою були в 1/16 фіналу.

Однак потім все змінилося. Руді Гарсія прибрав з гри Кевіна Де Брюйне та Жеремі Доку, і гра несподівано пожвавішала. Спочатку Ромелу Лукаку відгукнувся на простріл з правого флангу і забив на 86 хвилині, а через три хвилини Юрі Тілеманс випередив не лише захисника, а й воротаря, зрівнявши рахунок на табло, завдяки чому матч перейшов у додатковий час.

Рахунок залишався рівним до останніх секунд і здавалося, що все йде до серії пенальті, поки тривала перевірка VAR не призначила єдиний пенальті у грі на користь "червоних дияволів". Тілеманс впевнено реалізував його на 124 хвилині та 44 секундах, забивши найпізніший гол в історії чемпіонатів світу.

Неймовірне видовище, сенсаційний камбек від Бельгії, і жорстокий виліт по відношенню до Сенегалу. Нездатність сенегальців утримати перевагу наприкінці матчу відображала спільні проблеми, з якими зіткнулися й інші африканські команди. Вісім із рекордних дев'яти африканських команд, що вийшли у плейоф, не змогли пройти далі 1/8 фіналу. Єгипет, ДР Конго, Кот-д'Івуар, як і Сенегал, упустили перевагу наприкінці матчів.

Аргентина — Єгипет 3:2 * 1/8 фіналу

З усіх неймовірних звитяг, які Аргентина здійснила на шляху до фіналу чемпіонату світу-2026, цей був найшаленішим.

Єгипет вів у рахунку 2:0 та утримував перевагу до кінця другого тайму, наблизивши "фараонів" до свого першого в історії виходу до чвертьфіналу мундіалю. Спершу на 15 хвилині Яссер Ібрагім головою точно пробив по воротах після навісу з глибини поля, після чого на 67 хвилині Мостафа Зіко завершив блискучу контратаку египтян. Між цим був нереалізований пенальті від Ліонеля Мессі, удар якого блискуче потягнув Оуфа Шобейр, а потім дуже спірний скасований гол Зіко.

Потім Мессі прийшов на допомогу аргентинцям, відродивши надію точним навісом, який дозволив Крістіану Ромеро забити на 79 хвилині, а потім зрівняти рахунок власним голом через чотири хвилини. У підсумку все вирішилося на 92 хвилині, коли Лаутаро Мартінес втік правим флангом у контратаку і точно навісив на Енцо Фернандеса, який головою переправив м'яч у ворота.

Суддівство матчу залишило у Єгипту почуття несправедливості. Гол Зіко було скасовано після перегляду VAR, який показав, що "фараони" порушили правила на іншій половині поля. Наприкінці матчу Єгипет вимагав пенальті після контакту у штрафному майданчику, але суддя не призначив його, навіть не дивлячись повтор.

Франція — Англія 4:6 * Матч за третє місце

Одним із найкращих матчів ЧС-2026, безперечно, стало захоплююче протистояння Франції та Англії на стадіоні Хард Рок у битві за бронзові медалі мундіалю.

Англія після всієї гострої, очікуваної та цілком заслуженої критики після фіаско від Аргентини у півфіналі, несподівано неслася вперед і ніяк не помічала французів у першому таймі, забивши чотири м'ячі у ворота безпорадного Майка Меньяна. Вже на третій хвилині Деклан Райс якісним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі, а через 15 хвилин Езрі Конса головою переправив м'яч у сітку воріт після подачі зі стандарту. На 37 хвилині після метушні у штрафному гол забив Букайо Сака, а перед самою перервою він же оформив дубль.

Французький захист був настільки жахливий, що були в шоці всі, навіть самі підопічні Дідьє Дешама після матчу. Фактично, після катастрофічного першого тайму Дешам зробив одразу чотири заміни. Це рішення негайно вдихнуло нове життя в команду, яка спромоглася скоротити відставання до одного м'яча. На 48 хвилині голом відзначився Кіліан Мбаппе, а через шість хвилин Бредлі Баркола увірвався до штрафного майданчика і точно пробив по воротах. Ще за 12 хвилин Мбаппе оформив дубль, завершивши тривалу комбінацію французів.

Але Англія не лише змогла вирівняти гру, а й остаточно погасила надії французів, забивши п'ятий гол, автором якого став Сака, який реалізував пенальті та оформив хет-трик. На шостій хвилині доданого часу Франція знову змогла забити зусиллями Усмана Дембеле і навіть на цьому божевільний сценарій якогось виставкового шоу-матчу не закінчився. На 98 хвилині сольний прорив Беллінгема у стилі ігор FIFA закріпив перемогу "трьох левів" з рахунком 6:4.

Це був найрезультативніший матч в історії чемпіонатів світу з 1958 року, коли Франція розгромила Парагвай (7:3).

P.S. Звичайно, багато хто може бути не згодний з вибором саме цих п'яти поєдинків, але скільки людей — стільки й думок. Ми хіба що можемо виділити ще кілька протистоянь, які заслуговували на увагу, але не потрапили в топ-5, а саме Португалія — ​​Хорватія, Австрія — Алжир, Мексика — Англія, Іспанія — Кабо-Верде, Англія — ​​Хорватія, Норвегія — Сенегал, Парагвай — Німеччина, Марокко — Нідерланди та Аргентина — Англія. А який ваш топ-5 матчів ЧС-2026?