Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua підбиває підсумку турніру в Канаді, Мексиці й США.

Чемпіонат світу-2026, який проходив у Мексиці, Канаді та США, завершився тріумфом збірної Іспанії. Для підопічних Луїса де ла Фуенте це був другий тріумф після історичного успіху у 2010 році. Як і минулого разу, все вирішив єдиний забитий м'яч у додатковий час.

Насправді чемпіонат світу цього літа подарував багато блискучих та захоплюючих матчів з драматичними моментами, і вибір кращих ігор турніру складніший, ніж будь-коли. До речі, на турнірі було зіграно 104 матчі.

Football.ua підбиває підсумки минулого ЧС-2026 і сьогодні на черзі топ-5 найкращих матчів найкрупнішого мундіалю в історії.

Нідерланди — Японія 2:2 * Груповий етап * 1 тур

На груповому етапі мундіалю хотілося б виділити матч між збірними Нідерландів та Японії. Ця гра не слідувала типовому ритму стартових матчів турніру — натомість вона нагадувала синусоїду, що різко змінювалась величезною амплітудою.

Перший тайм був справжньою розвідкою з обох боків, після чого обидві команди показали вибухову гру у другому таймі. Вірджил ван Дейк вивів "помаранчевих" вперед ударом головою відразу після перерви, але Японія швидко відігралася — Кейто Накамура зрівняв рахунок ударом з лінії штрафного майданчика.

За кілька хвилин Крісенсіо Саммервілл закрутив м'яч точно в дальній кут воріт, але і тут "самураї" не збиралися здаватися. Хадзіме Моріясу випустив на поле п'ять нових гравців з лави запасних і був винагороджений на 88 хвилині, коли м'яч після удару головою Кокі Огави влучив у голову Дайчі Камаді і полетів точно у верхній кут воріт.

Виступ Кабо-Верде на груповому етапі вже виявився дуже цікавим: команда-дебютант розпочала турнір з нулів проти фаворита турніру — Іспанії, а потім зіграла внічию ще проти Уругваю та Саудівської Аравії. Цього виявилося достатньо для другого місця у групі, що дозволило їй зустрітися з чинними чемпіонами світу у плейоф.

Мало хто давав Кабо-Верде хоч якісь шанси на успіх, незважаючи на героїчні подвиги воротаря Возіньї, який став справжньою зіркою мундіалю. Згідно з рейтингом ФІФА, запровадженим перед турніром 1994 року, цей матч міг би стати найбільшою сенсацією в плейоф ЧС.

Спочатку здавалося, що сенсація неможлива. У середині першого тайму Ліонель Мессі забив свій сьомий гол у чотирьох матчах, і гра пішла за звичним сценарієм для аргентинців із впевненим контролем м'яча. Однак на 59 хвилині Дерой Дуарте оживив стадіон, точно пробивши з гострого кута.

Після цього африканська острівна країна трималася стійко і довела справу до овертаймів. На самому початку першого овертайму Лісандро Мартінес вивів аргентинців вперед. Потім вболівальники на стадіоні в Маямі стали свідками одного з найкращих голів турніру. На 103 хвилині Сідні Лопеш Кабрал неймовірним дальнім ударом влучив точно у дальню дев'ятку воріт Еміліано Мартінеса.

Однак до дива забракло дев'ять хвилин, коли на 111 хвилині м'яч після удару головою від Крістіана Ромеро затілів у ворота із серією рикошетів після кутового. "Сині акули" програли, але вибороли мільйони сердець серед вболівальників мундіалю.

Сенегал має повне право довго згадувати та проклинати заключні хвилини свого останнього матчу на ЧС-2026. Ведучи в рахунку 2:0 завдяки добиванню в порожні ворота від Хабіба Діарра та неймовірному забіганню та удару Ісмаїли Сарра, та впевнено контролюючи гру за п'ять хвилин до кінця, "леви теранги" однією ногою були в 1/16 фіналу.

Однак потім все змінилося. Руді Гарсія прибрав з гри Кевіна Де Брюйне та Жеремі Доку, і гра несподівано пожвавішала. Спочатку Ромелу Лукаку відгукнувся на простріл з правого флангу і забив на 86 хвилині, а через три хвилини Юрі Тілеманс випередив не лише захисника, а й воротаря, зрівнявши рахунок на табло, завдяки чому матч перейшов у додатковий час.

Рахунок залишався рівним до останніх секунд і здавалося, що все йде до серії пенальті, поки тривала перевірка VAR не призначила єдиний пенальті у грі на користь "червоних дияволів". Тілеманс впевнено реалізував його на 124 хвилині та 44 секундах, забивши найпізніший гол в історії чемпіонатів світу.

Неймовірне видовище, сенсаційний камбек від Бельгії, і жорстокий виліт по відношенню до Сенегалу. Нездатність сенегальців утримати перевагу наприкінці матчу відображала спільні проблеми, з якими зіткнулися й інші африканські команди. Вісім із рекордних дев'яти африканських команд, що вийшли у плейоф, не змогли пройти далі 1/8 фіналу. Єгипет, ДР Конго, Кот-д'Івуар, як і Сенегал, упустили перевагу наприкінці матчів.

З усіх неймовірних звитяг, які Аргентина здійснила на шляху до фіналу чемпіонату світу-2026, цей був найшаленішим.

Єгипет вів у рахунку 2:0 та утримував перевагу до кінця другого тайму, наблизивши "фараонів" до свого першого в історії виходу до чвертьфіналу мундіалю. Спершу на 15 хвилині Яссер Ібрагім головою точно пробив по воротах після навісу з глибини поля, після чого на 67 хвилині Мостафа Зіко завершив блискучу контратаку египтян. Між цим був нереалізований пенальті від Ліонеля Мессі, удар якого блискуче потягнув Оуфа Шобейр, а потім дуже спірний скасований гол Зіко.

Потім Мессі прийшов на допомогу аргентинцям, відродивши надію точним навісом, який дозволив Крістіану Ромеро забити на 79 хвилині, а потім зрівняти рахунок власним голом через чотири хвилини. У підсумку все вирішилося на 92 хвилині, коли Лаутаро Мартінес втік правим флангом у контратаку і точно навісив на Енцо Фернандеса, який головою переправив м'яч у ворота.

Суддівство матчу залишило у Єгипту почуття несправедливості. Гол Зіко було скасовано після перегляду VAR, який показав, що "фараони" порушили правила на іншій половині поля. Наприкінці матчу Єгипет вимагав пенальті після контакту у штрафному майданчику, але суддя не призначив його, навіть не дивлячись повтор.

Франція — Англія 4:6 * Матч за третє місце

Одним із найкращих матчів ЧС-2026, безперечно, стало захоплююче протистояння Франції та Англії на стадіоні Хард Рок у битві за бронзові медалі мундіалю.

Англія після всієї гострої, очікуваної та цілком заслуженої критики після фіаско від Аргентини у півфіналі, несподівано неслася вперед і ніяк не помічала французів у першому таймі, забивши чотири м'ячі у ворота безпорадного Майка Меньяна. Вже на третій хвилині Деклан Райс якісним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі, а через 15 хвилин Езрі Конса головою переправив м'яч у сітку воріт після подачі зі стандарту. На 37 хвилині після метушні у штрафному гол забив Букайо Сака, а перед самою перервою він же оформив дубль.

Французький захист був настільки жахливий, що були в шоці всі, навіть самі підопічні Дідьє Дешама після матчу. Фактично, після катастрофічного першого тайму Дешам зробив одразу чотири заміни. Це рішення негайно вдихнуло нове життя в команду, яка спромоглася скоротити відставання до одного м'яча. На 48 хвилині голом відзначився Кіліан Мбаппе, а через шість хвилин Бредлі Баркола увірвався до штрафного майданчика і точно пробив по воротах. Ще за 12 хвилин Мбаппе оформив дубль, завершивши тривалу комбінацію французів.

Але Англія не лише змогла вирівняти гру, а й остаточно погасила надії французів, забивши п'ятий гол, автором якого став Сака, який реалізував пенальті та оформив хет-трик. На шостій хвилині доданого часу Франція знову змогла забити зусиллями Усмана Дембеле і навіть на цьому божевільний сценарій якогось виставкового шоу-матчу не закінчився. На 98 хвилині сольний прорив Беллінгема у стилі ігор FIFA закріпив перемогу "трьох левів" з рахунком 6:4.

Це був найрезультативніший матч в історії чемпіонатів світу з 1958 року, коли Франція розгромила Парагвай (7:3).

P.S. Звичайно, багато хто може бути не згодний з вибором саме цих п'яти поєдинків, але скільки людей — стільки й думок. Ми хіба що можемо виділити ще кілька протистоянь, які заслуговували на увагу, але не потрапили в топ-5, а саме Португалія — ​​Хорватія, Австрія — Алжир, Мексика — Англія, Іспанія — Кабо-Верде, Англія — ​​Хорватія, Норвегія — Сенегал, Парагвай — Німеччина, Марокко — Нідерланди та Аргентина — Англія. А який ваш топ-5 матчів ЧС-2026?