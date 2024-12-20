Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри зі "шпорами".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку англійської ліги проти Тоттенгема (3:4).

"Ми відключилися на початку другого тайму і це був важкий момент. Якщо подивитися на всю гру, ми були найкращою командою, але вони були холоднокровнішими.

Ми програли, але боротьба хлопців була для мене дуже важлива. Ми відчували себе комфортно та володіли м'ячем. Проблема була не в останньому пасі, а в останньому ударі.

Ми не можемо думати, що перемога в кубку означала б, що все гаразд. У нас буде довга дорога, ми вдосконалюємося. Наша мета – виграти Прем'єр-лігу. Скільки часу на цій піде, я не знаю", — наводить слова Аморіма ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Манчестер Юнайтед.