Німеччина

Чинний контракт із легендою розраховано до кінця сезону-2024/25.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль заявив, що клуб легко домовиться із нападником томасом Мюллером щодо нової угоди.

"Томас – візитна картка Баварії й залишиться таким. Він пройшов через усе, що тільки можливо, із цим клубом. І надзвичайно важливий для нас.

Переговори з Томасом, безумовно, будуть дуже короткими. Довгих переговорів не буде. Від нас буде просто питання: "Гей, ти все ще хочеш продовжувати чи ні? — і які твої плани?", — сказав Еберль.

Пропозицією мюнхенців стане продовження контракту до кінця червня 2026 року. Проте, 35-річний німець має піти на скорочення зарплати. Чинний контракт Томаса спливає наприкінці сезону.