Англія

Нідерландець висловився після виходу у фінал Кубка ліги.

Капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк прокоментував перемогу над Тоттенгемом (4:0) у другому півфіналі Кубка англійської ліги.

"Сьогодні кожен зробив свій внесок у забиті м'ячі. Те, як ми сьогодні грали і забивали, було дуже важливим і красивим. Проти "Ньюкасла" нам потрібно буде діяти з такою ж інтенсивністю.

Я пишаюся тим, що капітан цієї команди. Такі моменти особливі, і всі з нетерпінням чекають на фінал.

На Вемблі буде непросто, але зараз зосереджуємось на наступному матчі", — цитує ван Дейка пресслужба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Тоттенгем.