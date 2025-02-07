Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри зі "шпорами".

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі Кубка англійської ліги проти Тоттенгема (4:0).

"Перемагати завжди приємно. Хоча всі хто мене знає, то розуміє, що мої думки вже про наступну гру, адже фінал відбудеться за місяць. Хоча це дуже важливо.

Вихід у фінал завжди особливий момент. Ліверпуль звик грати у фіналах. Це результат нашої щоденної наполегливої ​​праці. Ми розвиваємося і прагнемо ставати кращими.

Наскільки буде тяжким фінал? Важко сказати. Ньюкасл показав гарну гру проти Арсеналу, але до фінальної гри ще багато важливих матчів чемпіонату. Поки що вся увага зосереджена на них.

Тоттенгем мав кадрові проблеми. Можливо, це і є основною проблемою їх труднощів у захисті. Однак ми знаємо, що вони завжди здатні створювати моменти та забивати. Тому основним завданням було грати агресивно без м'яча. Те, що їм знадобилося 80 хвилин, щоб ударити вперше по наших воротах, це свідчить переважно про нашу роботу в обороні. Вважаю, що команда досягла гарного результату", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Тоттенгем.