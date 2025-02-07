Іспанія

Іспанець тричі засмутив Валенсію.

Нападник Барселони Ферран Торрес оформив найшвидший хет-трик каталонського клубу за останні 16 років. Іспанець забив тричі за 30 хвилин.

6 лютого відбувся матч 1/4 фіналу Кубка Іспанії між Валенсією та Барселоною, в якому каталонці перемогли 5:0.

Швидший хет-трик за Барселону оформив Самюель Ето'О у жовтні 2008 року в матчі проти Альмерії (28 хвилин).

Звіт про матч Валенсія — Барселони читайте на Football.ua.