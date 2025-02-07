Іспанець тричі засмутив Валенсію.
Валенсія — Барселона, Getty Images
07 лютого 2025, 13:01
Нападник Барселони Ферран Торрес оформив найшвидший хет-трик каталонського клубу за останні 16 років. Іспанець забив тричі за 30 хвилин.
6 лютого відбувся матч 1/4 фіналу Кубка Іспанії між Валенсією та Барселоною, в якому каталонці перемогли 5:0.
Швидший хет-трик за Барселону оформив Самюель Ето'О у жовтні 2008 року в матчі проти Альмерії (28 хвилин).
Звіт про матч Валенсія — Барселони читайте на Football.ua.