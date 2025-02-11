Англія

Португалець вражений підтримкою фанатів.

Захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот захоплюється поведінкою фанатів, які продовжують підтримувати команду, попри невтішні результати.

"Ми не можемо приїжджати на стадіон і розраховувати на те, що вболівальники дадуть нам енергію для того, щоби ми добре зіграли. Нині все має бути навпаки. Ми маємо довести, що фанати мають нас підтримувати, тому що ми робимо достатньо для перемоги. Ми хочемо запустити цей цикл, особливо вдома.

Ми можемо грати набагато краще з погляду домінування над командами. Команди мають приїжджати до нас та боятися грати. Ми маємо рухатися у цьому напрямі, бо це частина історії клубу. Я, партнери, тренери, клуб загалом – усі ми намагатимемося повернути МЮ на вершину. Я впевнений, що це станеться.

Я ніколи ще не бачив, щоб велика команда стільки програвала, а фанати продовжували після гри плескати, говорити, дивлячись тобі в обличчя: Давай, вперед!

У інших країнах такого не зустріти. І часом може так статися, що гравці та клуб починають сприймати це як належне. І я думаю, що це одна з тих речей, які Аморім помітив одразу. І він зробив усе для того, щоб і ми розуміли це: "Слухайте, ви не усвідомлюєте, наскільки вам пощастило, що після поразки вас ще так підтримують".

Пам'ятаю, ми в гостях програли Крістал Пелас 0:4 минулого року, і всі фанати, тисячі дві, все одно намагалися нас підбадьорити, аплодували. Такого більше ніде не зустрінеш", – сказав португалець.

Нагадаємо, Еріксен завершить кар'єру наприкінці сезону.