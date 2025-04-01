Англія

Керманич Ліверпуля висловився перед мерсісайдським дербі.

На легендарному Енфілді відбудеться черговий розділ у багатій історії мерсісайдського дербі: Ліверпуль і Евертон знову зійдуться у двобої, який пройде в рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Головний тренер "червоних" Арне Слот відповів на питання щодо кадрової ситуації в команді напередодні принципової гри.

"Гравенберх у порядку. Аліссон також тренувався з нами, завтра буде остання перевірка.

Конор Бредлі знову з нами, але він провів лише кілька тренувань після доволі довгої відсутності, тому ми повинні прийняти розумне рішення", — цитує слова Слота журналіст Джеймс Пірс.

Матч Ліверпуль — Евертон відбудеться 2 квітня о 22:00 за київським часом.