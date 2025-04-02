Англія

Нова угода для травмованого колумбійця.

Вулвергемптон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з захисником Єрсоном Москерою.

Нова угода з 23-річним колумбійцем розрахована до літа 2030 року. Також у контракт включено опцію продовження ще на один сезон.

У нинішньому сезоні Москера провів лише п'ять матчів, після чого отримав серйозну травму коліна, через що вибув до кінця кампанії.

Після 30 турів Вулвергемптон набрав 29 очок і посідає 17 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Раніше "вовки" продовжили контракт із ще одним гравцем основного складу.