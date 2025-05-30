Англія

Прогрес очевидний.

Вінгер лондонського Челсі Ноні Мадуеке висловився про розвиток команди під керівництвом Енцо Марески. Його слова наводить tribalfootball.com.

"Я відчуваю, що ми досягли зрілості, а ви? Ми виходимо на наступний етап у нашому розвитку. Я думаю, що за останні кілька тижнів ми зробили стрибок у цьому напрямку.

Ви подивіться на гру з Ноттінгем Форест, і ми через це пройшли. Домашня гра з Ліверпулем, домашня гра з Манчестер Юнайтед, а потім фінал Ліги конференцій.

Звичайно, тепер сезон вийшов успішним. Особливо з огляду на те, де ми були останні кілька років. Ми знаємо, що Челсі — це клуб-переможець. І в наших думках не було нічого, крім перемоги, і ми це зробили.