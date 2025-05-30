Прогрес очевидний.
Ноні Мадуеке з трофеєм Ліги конференцій, getty images
30 травня 2025, 21:53
Вінгер лондонського Челсі Ноні Мадуеке висловився про розвиток команди під керівництвом Енцо Марески. Його слова наводить tribalfootball.com.
"Я відчуваю, що ми досягли зрілості, а ви? Ми виходимо на наступний етап у нашому розвитку. Я думаю, що за останні кілька тижнів ми зробили стрибок у цьому напрямку.
Ви подивіться на гру з Ноттінгем Форест, і ми через це пройшли. Домашня гра з Ліверпулем, домашня гра з Манчестер Юнайтед, а потім фінал Ліги конференцій.
Звичайно, тепер сезон вийшов успішним. Особливо з огляду на те, де ми були останні кілька років. Ми знаємо, що Челсі — це клуб-переможець. І в наших думках не було нічого, крім перемоги, і ми це зробили.
Наш тренер на висоті. Минулого року він виграв у Лестері, а цього року, у свій перший сезон у Челсі, він взяв трофей і кваліфікувався в Лігу Чемпіонів. Я не розумію, чому його критикують.
Звичайно, перемоги — це зараза. Чим більше перемагаєш, тим більше хочеться. Для багатьох хлопців це перший великий трофей, і ми дуже раді, що нам це вдалося", — заявив Мадуеке.