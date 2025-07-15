Англія

42-річний фахівець зробив 65 ставок.

Головний тренер Саутпорта Ніл Денс отримав умовну дискваліфікацію на шість місяців та штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів за ставки. Про це повідомляє ВВС.

42-річний англієць зізнався, що зробив 65 ставок, які були оформлені під час його ігрової кар'єри з 2007 до 2022 року. У той час Денс виступав за Лестер, Крістал Пелас, Бірмінгем і Болтон.

Також зазначається, що більшість ставок було зроблено до 2014 року, коли в Англії заборонили спортсменам ставити на будь-які матчі по всьому світу.

Комісія ФА також наголосила на тому, що ставки Денса в основному припадали на експреси з великою кількістю подій. За весь час футболіст витратив на ставки 2100 фунтів стерлінгів.

Також розслідування показало, що Ніл не брав участі у договірних матчах, тож дискваліфікацію замінили на умовну.