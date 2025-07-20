Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті презентував виїзний комплект ігрової форми на сезон-2025/26.

"Манчестер Сіті спільно з Puma представляє приголомшливий дизайн, натхненний нашою найвідомішою формою.

Чорний дизайн, що з'явився в 1884 році, коли Сіті розташовувався в Гортоні, доповнений ефектним білим оздобленням та металевими вставками.

Ми вперше одягнемо цю форму, коли Сіті гратиме з Палермо на стадіоні Ренцо Барбера у суботу, 9 серпня, у передсезонному товариському матчі", — сказано у заяві клубу.

Раніше повідомлялося, що воротар Бернлі та молодіжної збірної Англії погодився перейти до Манчестер Сіті.