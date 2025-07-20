Команда Хосепа Гвардіоли виступить у чорному дизайні з білими оздобленнями.
ФК Манчестер Сіті
20 липня 2025, 21:28
Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті презентував виїзний комплект ігрової форми на сезон-2025/26.
"Манчестер Сіті спільно з Puma представляє приголомшливий дизайн, натхненний нашою найвідомішою формою.
Чорний дизайн, що з'явився в 1884 році, коли Сіті розташовувався в Гортоні, доповнений ефектним білим оздобленням та металевими вставками.
Ми вперше одягнемо цю форму, коли Сіті гратиме з Палермо на стадіоні Ренцо Барбера у суботу, 9 серпня, у передсезонному товариському матчі", — сказано у заяві клубу.
Раніше повідомлялося, що воротар Бернлі та молодіжної збірної Англії погодився перейти до Манчестер Сіті.