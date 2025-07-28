Англія

Маттейс де Лігт поділився очікуваннями від майбутнього сезону.

Захисник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лігт прокоментував ситуацію в команді напередодні старту нового сезону, в якому "червоні дияволи" не братимуть участі у єврокубках.

"Після такого сезону, як минулий, відновлення впевненості – природний процес. Зараз у колективі панує позитивний настрій, до нас приєдналися нові футболісти. Маємо багато часу, щоб тренуватися разом – це дуже важливо.

Ми всі незадоволені нашими виступами. Грати набагато краще – наш обов’язок перед собою в тому числі. Сподіваюся, ми дамо фанатам більше приводів для радості.

Звісно, хочеться грати якомога більше, і прикро пропускати єврокубки. Але ви бачили, що деякі команди, які грали в Лізі чемпіонів, мали проблеми в чемпіонаті. Ми можемо перетворити це на перевагу, якщо правильно використаємо вільний час і тренуватимемося на максимум щодня", — наводить слова де Лігта ESPN.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону МЮ фінішував на 15 місці в АПЛ, а також поступився Тоттенгему у фіналі Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Ан-Наср зробив пропозицію щодо Антоні.