Нова угода розрахована до літа 2028 року.
Радек Вітек, Getty Images
29 липня 2025, 09:39
Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з воротарем Радеком Вітеком.
Угода з 21-річним чехом розрахована до літа 2028 року.
Наступного сезону Вітек виступатиме за Бристоль Сіті у Чемпіоншипі на правах оренди.
Минулого сезону Вітек провів 28 матчів за австрійський Блау-Вайсс Лінц, з яких сім на нуль за 37 пропущених м'ячів.
Раніше повідомлялося, що Ан-Наср зробив пропозицію щодо Антоні.