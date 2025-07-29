Англія

Нова угода розрахована до літа 2028 року.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з воротарем Радеком Вітеком.

Угода з 21-річним чехом розрахована до літа 2028 року.

Наступного сезону Вітек виступатиме за Бристоль Сіті у Чемпіоншипі на правах оренди.

Минулого сезону Вітек провів 28 матчів за австрійський Блау-Вайсс Лінц, з яких сім на нуль за 37 пропущених м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Ан-Наср зробив пропозицію щодо Антоні.