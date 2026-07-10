Англія

Константінос Мавропанос привернув увагу кількох клубів АПЛ та Європи після вдалого сезону.

Центральний захисник Вест Гема Константінос Мавропанос може знову опинитися в Арсеналі.

Як повідомляє Sky Sports, лондонський клуб стежить за ситуацією навколо свого колишнього футболіста, який також перебуває в полі зору низки інших команд із Англії та Європи.

Грецький центрбек перейшов до Арсеналу у 2018 році, однак не зміг закріпитися в основному складі. За "канонірів" він провів лише сім матчів у Прем'єр-лізі, після чого спочатку виступав на правах оренди, а у 2022 році остаточно перебрався до Штутгарта.

Вдалими виступами в Німеччині Мавропанос заслужив повернення до англійського футболу, приєднавшись до Вест Гема влітку 2023 року. У минулому сезоні 28-річний захисник був одним із найстабільніших гравців команди, хоча це не допомогло "молотобійцям" уникнути вильоту з Прем'єр-ліги.

За інформацією джерела, Арсенал входить до числа клубів, які уважно спостерігають за ситуацією навколо футболіста. Водночас у розпорядженні Мікеля Артети вже є Вільям Саліба, Крістіан Москера та Бен Вайт, які також виступають на позиції правоногих центральних захисників.

Чинний контракт Мавропаноса з Вест Гемом розрахований до літа 2028 року.