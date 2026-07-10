Константінос Мавропанос привернув увагу кількох клубів АПЛ та Європи після вдалого сезону.
Константінос Мавропанос, Getty Images
10 липня 2026, 21:27
Центральний захисник Вест Гема Константінос Мавропанос може знову опинитися в Арсеналі.
Як повідомляє Sky Sports, лондонський клуб стежить за ситуацією навколо свого колишнього футболіста, який також перебуває в полі зору низки інших команд із Англії та Європи.
Грецький центрбек перейшов до Арсеналу у 2018 році, однак не зміг закріпитися в основному складі. За "канонірів" він провів лише сім матчів у Прем'єр-лізі, після чого спочатку виступав на правах оренди, а у 2022 році остаточно перебрався до Штутгарта.
Вдалими виступами в Німеччині Мавропанос заслужив повернення до англійського футболу, приєднавшись до Вест Гема влітку 2023 року. У минулому сезоні 28-річний захисник був одним із найстабільніших гравців команди, хоча це не допомогло "молотобійцям" уникнути вильоту з Прем'єр-ліги.
За інформацією джерела, Арсенал входить до числа клубів, які уважно спостерігають за ситуацією навколо футболіста. Водночас у розпорядженні Мікеля Артети вже є Вільям Саліба, Крістіан Москера та Бен Вайт, які також виступають на позиції правоногих центральних захисників.
Чинний контракт Мавропаноса з Вест Гемом розрахований до літа 2028 року.